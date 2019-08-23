В Амазонии третью неделю продолжаются рекордные пожары (ВИДЕО)

В Бразилии третью неделю не прекращаются пожары в лесах Амазонии, сообщает бразильский Национальный институт космических исследований (INPE).

Институт, анализирующий информацию со спутников, сообщил о 72 843 случаях возгораний с начала года. Это на 83% больше, чем за соответствующий период 2018 года, и самый высокий уровень с 2013 года, когда начались такие наблюдения.

Страдают не только леса, но и города. Например, Сан-Паулу, который находится за сотни километров от горящих лесов, заволокло чёрным дымом. Экологи связывают причины пожаров с человеческим фактором.

Особенно активно пожары распространяются в последнее время — с прошлого четверга INPE зафиксировал 9507 новых пожаров. Территория самого северного штата Бразилии, Рорайма, на спутниковых снимках покрыта тёмным дымом от горящих лесов. На части территории штата Амазонас введено чрезвычайное положение; с пятницы, 16 августа, оно также введено в другом штате, Акри.

В засушливый период в Бразилии нередки лесные пожары, но столь широкое их распространение связывают также с намеренными поджогами со стороны фермеров, расчищающих территорию для полей. За активное распространение лесных пожаров критикуют и президента Бразилии Жаира Болсонару, призывавшего активнее осваивать территорию Амазонии, вырубая леса и освобождая территорию под поля, и обещавшего положить конец «шиитскому активизму экологов».

Сам Болсонару заявил, что сейчас просто сезон, когда фермеры обычно выжигают леса для очистки территории. При этом, по данным INPE, уровень лесных пожаров в этом году не соответствует нормальному их количеству для засушливого сезона, тем более что ничего необычного в климате или количестве осадков в Амазонии в этом году нет, они лишь немного ниже среднего уровня.