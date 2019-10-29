В алтайском селе из-за отсутствия учителей закрылась единственная школа

В алтайском селе Большая Тихая закрыли школу из-за отсутствия учителей, из-за этого дети два месяца не учатся, пишет издание «Сибирь.Реалии».

Заместитель председателя Солонешенского райсовета Иван Брия рассказал, что последняя учительница школы уехала в Германию перед началом текущего учебного года. В прошлом году она была единственным преподавателем, которая обучала детей всем основным предметам и иностранному языку. Брия пояснил, что представители сельской власти обратились к правительству края, но это не дало результатов. Часть детей удалось пристроить в интернат в соседнем селе Карпово, остальные ученики не ходят на занятия.

В то же время в краевом правительстве опровергли закрытие школы в селе Большая Тихая.

«Распространённая с социальных сетях информация о том, что в селе Большая Тихая дети не обучаются из-за отсутствия учителей, не соответствует действительности. На сегодняшний день в селе проживает 78 человек. Школа в селе является филиалом, в ней обучается 4 ребёнка и 1 учащийся на дому. Все дети обучаются, осуществляется подвоз в школу села Карпово, время в пути составляет 15–20 минут», — говорится в сообщении.

В августе министр образования Алтайского края Максим Костенко рассказал, что в регионе серьёзная нехватка учителей, и заявил, что правительство уже работает над этой проблемой и общается с руководством педагогических университетов и колледжей.