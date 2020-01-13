В Алтайском крае возбудили дело об издевательствах отца над шестью детьми

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту истязания шести детей в одном из сёл региона, сообщает пресс-центр краевого следственного управления СК.

«У жителя села Хмелёвка находилось на воспитании шесть детей, трое из которых — дети сожительницы от предыдущего брака. Мужчина с августа 2019 года беспричинно, используя малозначительные поводы, причинял всем детям побои — руками, ногами и различными предметами. В настоящее время дети проживают у родственников, так как родная мама скончалась несколько дней назад», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий). Следователи совместно с сотрудниками органов опеки и попечительства будут решать вопрос об определении места жительства детей.