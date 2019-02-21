В Алтайском крае солдат-контрактник погиб, попав под гусеницы танка

В военной части в городе Алейске Алтайского края погиб солдат-контрактник, попавший под танк, со ссылкой на источник в силовых структурах пишет ТАСС.

«Военнослужащий, [который] проходил службу по контракту, попал под танк и погиб. Ведётся разбирательство», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, военнослужащий по контракту был придавлен военной техникой во время плановых занятий по боевой подготовке на полигоне в Алтайском крае из-за грубого нарушения требований безопасности.

«14 февраля 2019 года в ходе плановых занятий по боевой подготовке на полигоне в Алтайском крае вследствие грубого нарушения требований безопасности при эксплуатации бронетанковой техники военнослужащий по контракту был придавлен машиной, совершавшей манёвр, к борту другой машины, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе.

В округе добавили, что по данному факту комиссия ЦВО совместно с правоохранительными органами проводит проверку, возбуждено уголовное дело.