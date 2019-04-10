В Албании вооружённые преступники украли из австрийского самолёта 10 миллионов евро

В международном аэропорту Тираны в Албании четверо вооружённых грабителей напали на самолёт авиакомпании Austrian Airlines, пишет Reuters.

Первоначально сообщалось, что они украли 2,5 миллиона евро, которые должны были перевезти в банк в Вене, позднее местные СМИ сообщили о 10 миллионах евро.

По время погони и перестрелки с полицией один из грабителей был убит, у него нашли автомат и гранату. Трое других на свободе, их ищут в том числе на вертолёте. Грабители были одеты в форму сотрудников управления налоговых расследований и уехали на фургоне с надписью «Налоговая инспекция». Автомобиль позднее нашли сожжённым.