В Алапаевске экс-директора «Водоканала» судят из-за 10 млн рублей премии

В суде Алапаевска 11 июля состоится первое заседание по делу бывшего директора местного «Горводоканала» 64-летнего Валерия Канахина, пишет Ura.ru.

Мужчину обвиняют в незаконном начислении себе миллионных премий. По словам мэра города Сайгида Билалова, Канахин присвоил около шести миллионов рублей, а также незаконно начислил себе порядка 10 млн рублей премии. Мэрия обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании денег.

«Надеюсь, что это дело станет уроком для всех руководителей, что внимательнее надо относиться к положению о заработной плате. Не должно быть так, что работяга получает 15 тысяч, а начальник 250. Надо помнить, что всё проверяется. Только прежнее руководство города не проверяло "Водоканал" с 2013 года. А предприятие каждые пять лет копило долги и банкротилось, но никто не обращал на это внимание», — пояснил мэр.

«Уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", о котором идёт речь, сотрудники полиции Алапаевска ещё месяц назад направили в суд. Расследование вели сотрудники из следственного подразделения вместе с коллегами из прокуратуры», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в Алапаевске после финансовой проверки под следствие попала бухгалтер мэрии Любовь Тонкушина.

«Начали проверять текущий год и увидели, что она начисляла себе миллионы. Тогда проверили и прошлые годы, там та же картина», — добавил Сайгид Билалов.

В полиции сообщили, что дело в отношении Тонкушиной пока расследуется.