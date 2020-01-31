В агрокомплексе под Нижним Тагилом за ночь погибли 800 свиней

30 января в Горноуральском агрокомплексе под Нижним Тагилом погибло несколько сотен свиней. Источник АН «Между строк» рассказал, что животные погибли из-за отключения системы вентиляции и кондиционирования. В Нижнетагильской природоохранной прокуратуре подтвердили информацию о том, что смерть не носит инфекционного характера. По неподтверждённой информации, всего погибло от 460 до 800 животных.

«Цифры, которые предоставил агрокомплекс, завышены. Органы ветеринарного надзора провели свою проверку и выяснили, что ситуация не носила инфекционного характера», — рассказал прокурор природоохранной прокуратуры Денис Исаков.

В пригородной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных и в самом агрокомплексе от комментариев отказались. Однако, по словам источника, фирма потерпела убыток в размере около 7 млн рублей.