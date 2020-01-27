В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолёт с 83 пассажирами

В Афганистане в провинции Газни в центральной части страны разбился самолёт государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines, со ссылкой на заявление местных властей пишет Reuters.

По предварительным данным, на борту лайнера, выполнявшего рейс из Кабула в Герат, находились 83 человека, сообщает британское издание The Mirror. Самолёт упал в отдалённом районе. Спасатели, направленные властями провинции Газни, пока не добрались до места авиакатастрофы.

Первыми к упавшему самолёту прибыли боевики «Талибана», которые попытались потушить возникший на месте падения лайнера пожар. Другие подробности произошедшего пока не уточняются.