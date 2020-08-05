В аэропорту Кольцово такси на полной скорости влетело на автопарковку, несколько раз перевернувшись в воздухе (ВИДЕО)

Вечером 4 августа около аэропорта Кольцово произошло серьёзное ДТП. По данным ГИБДД, в районе 19:00 55-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, врезался в бордюр и вылетел с трассы. От столкновения с преградой автомобиль несколько раз перевернулся в воздухе и приземлился на парковке. Транспортное средство получило значительные механические повреждения. От многочисленных ударов у иномарки отлетели несколько деталей, которые повредили два других транспортных средства, припаркованные на стоянке. В ходе предварительных разбирательств сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель двигался со скоростью, в несколько раз превышающей установленную ПДД на данном участке.

В результате ДТП водитель получил перелом голени, а 44-летний пассажир — ушиб грудной клетки. Также у обоих пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. Мужчины госпитализированы.