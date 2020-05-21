В Адыгее глава района ушёл в отставку после массового заражения на похоронах

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов ушёл в отставку после того, как более 150 человек заразились коронавирусом на похоронах, сообщает пресс-служба правительства республики.

Османов возглавлял Красногвардейский район на протяжении трёх лет — с марта 2017 года, до этого он занимал должность министра труда и социального развития Адыгеи. Временно исполняющим обязанности главы района назначен первый заместитель руководителя муниципалитета Темур Губжоков, одна из поставленных перед ним задач — стабилизировать ситуацию с очагом коронавируса.

Спровоцировавшие массовое заражение коронавирусом похороны прошли в Красногвардейском районе 1 мая — на них, несмотря на режим самоизоляции, собралось около 500 человек. Изначально с диагнозом «коронавирус» была госпитализирована одна женщина, однако к 20 мая число заражённых достигло 155 человек, отмечает издание «Юга.ру». Из-за вспышки коронавирусной инфекции в районе было ограничено передвижение между населёнными пунктами, началась дезинфекция общественных мест.

По официальным данным на 20 мая, в Адыгее выявлено 525 случаев коронавируса, 263 человека выздоровели, 8 скончались. Всего в России зарегистрировали 308 тысяч заражённых коронавирусной инфекцией.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».