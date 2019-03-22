В администрации Нижнего Тагила обсудили подготовку мероприятий ко Дню Победы 

Глава города Владислав Пинаев провёл заседание организационного комитета по празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации.

В повестке были вопросы праздничного оформления улиц Нижнего Тагила и проведения основных массовых мероприятий. Руководитель аппарата мэрии Андрей Ленда рассказал о концепции оформления к 9 Мая.

«Город будет украшен в едином стиле. На центральных улицах установят флаги-триколоры и баннеры с праздничной символикой. В торговых сетях и социальных объектах разместят плакаты, которые разработаны специально для этой даты», — отметил он.

На совещании также обсудили варианты оформления торцов жилых домов и рекламных щитов портретами тагильчан-фронтовиков — Героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы.

Основной отправной точкой торжеств, посвящённых Дню Победы, по традиции станет митинг на Рогожино. Акции памяти состоятся и у мемориалов, посвящённых тагильчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной и ковавшим победу в тылу. Торжественные митинги пройдут у памятников металлургам, строителям, железнодорожникам, акция памяти состоится у мемориала «Курган памяти» в Дзержинском районе, на НТИИМ, УХП. Воспитанники военно-патриотических клубов города будут нести почётную вахту у Вечного огня.

Начальник управления культуры Светлана Юрчишина поделилась планами проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы. Она отметила, что 9 мая в парке им. А. П. Бондина запланирована развлекательная программа, перед КДК «Современник» состоится фестиваль хоров и концерт, а на Театральной площади после окончания парада пройдёт совместное мероприятие с управлением по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики. Забеги традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Тагильский рабочий» будут чередоваться с концертными номерами.

«Такой формат мероприятия выбран впервые. Надеемся, он будет интересен тагильчанам. Это возможность опробовать новые формы организации общегородских торжеств перед празднованием 75-летия Победы в следующем году», — отметила Светлана Юрчишина.

Подводя итоги совещания, мэр отметил, что до важного для страны и тагильчан праздника остаётся немногим больше месяца, поэтому совещания по его организации и проведению будут проходить в еженедельном режиме.