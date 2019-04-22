В 60 регионах России зафиксирована убыль населения

За последние три года численность населения сократилась в 60 регионах России, а возросла только в 25 регионах, со ссылкой на исследование РИА Рейтинг пишет РИА Новости.

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области: численность населения в ЕАО сократилась на 3,72%, в Магаданской области — на 3,53%, в Тамбовской — на 3,27%. Также в пятёрку лидеров по убыли населения вошли Курганская область, где население уменьшилось на 3,16%, и Коми (3,1%). В абсолютном выражении наибольшая убыль отмечается в Саратовской (46,68 тысячи человек) и Нижегородской областях (45,68 тысячи человек), а также в Алтайском крае (43,89 тысячи человек).

Лидером рейтинга по приросту населения стал Севастополь, где численность жителей увеличилась на 6,46%. Также высокие показатели роста населения отмечаются в Ингушетии (5,2%), Чечне (4,5%), Тюменской (4,41%), Ленинградской (3,88%) и Московской областях (3,84%). Москва заняла 12-е место в рейтинге (2,31%), Санкт-Петербург — седьмое (3,03%).

Ранее, в январе, вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что в правительстве рассчитывают на смену негативной тенденции по естественной убыли населения в 2023–2024 годах.