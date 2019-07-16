В 60 километрах от Нижнего Тагила произошла экологическая авария. Спецслужбы выясняют источник «запаха газа» в Нейво-Рудянке

Накануне, 15 июля, жители посёлка Нейво-Рудянка, Кировграда и Верхнего Тагила почувствовали в воздухе запах газа. Как сообщили Znak.com в ЕДДС Кировграда, в настоящее время причина возникновения запаха уточняется, по предварительным данным, она связана с ЧП на территории бывшего Уральского лесохимического завода в посёлке Нейво-Рудянка.

«На территории бывшего лесхимзавода при промывке ёмкостей произошла утечка вещества с едким запахом, похожим на кислоту. Очень много жалоб на запах от местных жителей. Сейчас на место выехала группа администрации округа, представители МЧС и полиции. Роспотребнадзор возьмёт вещество на анализ, установит, насколько оно опасно», — сообщил ТАСС глава Кировградского городского округа Александр Оськин.

Ранее порталу E1.ru в ЕДДС Кировграда заявляли, что на заводе произошла утечка щёлочи, но, чтобы запах исчез, нужно подождать какое-то время, чтобы ветер развеял облако. При этом диспетчер подчеркнул, что, согласно анализам, концентрация вредных веществ в воздухе в пределах нормы.

Отметим, что накануне жители центральной части Нижнего Тагила тоже жаловались на удушливый химический запах.

Согласно информации «Центра экологического мониторинга и контроля» Свердловской области, ни на одной из станций в Нижнем Тагиле превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ не зафиксировано.