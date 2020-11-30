В 29 километрах от Нижнего Тагила хотят добывать золото

Под Нижним Тагилом может появиться новый участок для добычи золота. Урановый холдинг «АРМЗ», дочернее предприятие компании АО «РУСБУРМАШ», проведёт топографо-геодезические работы на участке Берёзовый Лог на Вилюйской площади, которая находится в 29 километрах от Нижнего Тагила. Соответствующий документ о работах размещён на сайте российского федерального геологического фонда.

«Для выполнения топографо-геодезических работ мы задействуем в том числе беспилотный летательный аппарат, оснащённый уникальным оборудованием для воздушно-лазерного сканирования. Графическую документацию выполним в 3D», — рассказал директор по развитию АО «РУСБУРМАШ» Глеб Носырев изданию Znak.com.

Работы проведут по заказу ООО «Североуральская горная компания» (ООО «СУГК»), которая получила права на этот участок.