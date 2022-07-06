В 2023 году по муниципальной программе благоустройства в Нижнем Тагиле отремонтируют всего 3 двора

5 июля в Нижнем Тагиле общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы» рассмотрела проекты благоустройства дворов на следующий год, поступившие от жителей. Из восьми поданных заявок комиссия приняла только три.

«В связи с ограниченным лимитом субсидии, комиссия приняла решение включить в адресный перечень проекты, набравшие наибольшее количество баллов. Это дворы по улицам Зари, 99, Дружинина, 39 и двор по улице Выйская домов № 54, 56, 58», — пояснил заместитель главы администрации Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству Егор Копысов.

По словам чиновника, определяющими факторами включения дворов в муниципальную программу по ремонту и благоустройству стали наличие установленных границ земельных участков, соблюдение требований доступности для маломобильных групп населения, уровень финансовой дисциплины по оплате коммунальных услуг и доля собственников, проголосовавших за реконструкцию.

Напомним, что в 2022 году работы по благоустройству ведутся на придомовой территории на улице Ермака, 40, 40а, 42, 44. Общая стоимость реконструкции составила 28,8 млн рублей, 23,5 их которых выделены из областного бюджета, 3,8 млн рублей на условиях софинансирования выделили собственники жилья и 1,5 млн рублей выделено из бюджета города.