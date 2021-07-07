Мэрия Нижнего Тагила определила перечень дворов, которые планируется благоустроить в 2022 году

Администрация Нижнего Тагила утвердила перечень дворовых и общественных территорий для включения в заявку на предоставление субсидий на благоустройство в 2022 году. Решение было принято на заседании общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017–2024 годы».

Как рассказали в пресс-службе тагильской мэрии, в этот раз на благоустройство заявились четыре претендента и все они получат субсидирование. В список объектов попала дворовая территория возле домов № 40, 40а, 42, 44 на улице Ермака, двор, прилегающий к домам № 62, 68 на улице Выйской и к дому № 116 на улице Космонавтов. Также отбор прошли территории на улице Дружинина, 39 и улице Выйской, 54, 56, 58.

Общая сумма необходимого финансирования четырёх проектов составляет 115,15 млн рублей.