В 2022 году торговые сети сделают минимальной наценку на продовольственные товары

Три крупнейших ритейлера России — «Магнит», Х5 Group и «Бристоль» — согласились на предложение Федеральной антимонопольной службы ограничить свои наценки на социально значимые продукты. АО «Тандер», Х5 Group до конца 2022 года не будут увеличивать наценку на продовольственные товары более чем на 10%. «Бристоль» — на 10–15%. Как пишет «Коммерсантъ», власти рассчитывают, что инициативу поддержат и другие ритейлеры.

Как рассказали изданию в X5 Group, куда входят магазины «Пятёрочка» и «Перекрёсток», ограничения наценки коснутся более 20 товарных категорий и начнут действовать с 12 января во всех магазинах сети. Список конкретных товаров будет определяться ежемесячно.

В «Магните» и «Дикси», которые состоят в АО «Тандер», наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов, включая вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу.

В ФАС сообщили, что рассматривают предложения от ритейлеров.

Напомним, в августе ФАС объявила о начале проверки торговых сетей на предмет сговора, который мог привести к росту цен на продукты. В конце года антимонопольное ведомство пришло к выводу, что ценового сговора не было.