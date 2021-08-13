ФАС проверит крупнейшие торговые сети из-за жалоб на рост цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведёт внеплановые выездные проверки в торговых сетях «Лента» и «Магнит», а также в магазинах X5 Retail Group, в которую входят «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», сообщается на сайте ведомства.

Причиной проверок в ведомстве назвали жалобы граждан на рост цен. Сотрудники ФАС проверят ретейлеров на предмет антиконкурентного сговора и изучат причины возможного необоснованного повышения цен.

Если в действиях торговых сетей найдут сговор, компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки. В ФАС отмечают, что оборот проверяемых компаний за 2020 год превысил 4 триллиона рублей. То есть сумма штрафов может составить до 600 миллиардов рублей.

Публикация о проверке ретейлеров в телеграм-канале ФАС вышла под заголовком «Чёрная пятница».

В ФАС также заявили, что охрана АО «Тандер», которому принадлежит сеть «Магнит», препятствует проведению проверки: проверяющим на входе в бизнес-центр сказали, что сотрудников компании нет на рабочих местах в здании. В антимонопольном ведомстве заявили, что должностные лица «Магнита» будут привлечены к ответственности.

В начале июля Росстат сообщил, что в июне инфляция в годовом выражении в России составила 6,5% — это максимальный показатель с августа 2016 года. В конце июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России станет долгосрочным явлением. Она добавила, что из-за инфляционных ожиданий есть риск, что россияне начнут запасаться товарами, что приведёт к новому росту цен.