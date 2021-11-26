В 2022 году начнётся капремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в 2022 году должны начаться капитальный ремонт и реставрация здания поликлиники Демидовской больницы. Стоимость работ составит 130 млн рублей, ремонт планируется завершить в 2023 году. Об этом сообщает «Телекон» со ссылкой на председателя комитета по социальной политике ЗакСО Свердловской области Вячеслава Погудина.

«На согласительной комиссии при проведении совещания нам подтвердил министр здравоохранения. Минфин подтвердил, что средства заложены и начало этих реставрационных работ будет положено в предстоящем году», — рассказал Погудин.

Проектно-сметная документация по ремонту объекта уже прошла дорогостоящую историко-культурную экспертизу.

Отметим, Демидовская больница является памятником архитектуры. Госпиталь для рабочих тагильских заводов был построен в 1825 году по проекту крепостного архитектора Александра Чеботарёва. Состояние здания сейчас оценивается как удовлетворительное. В больнице с 1995 года работает музей истории медицины. Экспозиция посвящена истории самого здания и знаменитым тагильским династиям врачей. Об истории красивого здания можно почитать в проекте «Город-лабириНТ».