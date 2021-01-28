В 2021 году выставка детского творчества музея искусств будет посвящена юбилею «Союзмультфильма» 

Нижнетагильский музей изобразительных искусств анонсировал ежегодную городскую художественную выставку детского творчества. В 2021 году она будет проводиться в 54-й раз и будет посвящена 85-летию киностудии «Союзмультфильм».

В конкурсе-выставке могут участвовать воспитанники детских художественных школ и художественных отделений школ искусств, студий и кружков ДК, общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Свердловской области. На конкурс принимаются живописные и графические произведения в различных техниках, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотографии и видеоарт.

Приём заявок продлится до 5 апреля. Форму заявки и контактные данные организаторов можно посмотреть здесь. Лучшие детские работы поступят в детский фонд НТМИИ и будут участвовать в других экспозициях.

В 2020 году детская выставка впервые за 50 лет существования проводилась без большого открытия. В связи с коронавирусными ограничениями на неё пригласили маленьких художников и их педагогов.