В 2020 году заседания гордумы в Нижнем Тагиле чаще прогуливали депутаты от «Единой России» и ЛДПР

Главными «прогульщиками» заседаний в Нижнетагильской гордуме седьмого созыва в этом году оказались депутаты от «Единой России» и ЛДПР. Отчёт о посещении семи заседаний 28 тагильчанами в первой половине 2020 года опубликовал аппарат НТГД. Ни разу не появлялся в думе в этом году экс-спикер гордумы Алексей Пырин («Единая Россия»). Он с осени 2019 года возглавляет управление по персоналу на Западно-Сибирском металлургическом комбинате ЕВРАЗа в Новокузнецке, но до сих пор является депутатом НТГД. Также в топ-3 «прогульщиков» попали Андрей Обельчак (ЕР), который написал заявление о сложении полномочий в марте, и замдиректора УК «Созвездие» Кирилл Романов (ЛДПР). У них по четыре пропуска.

Менеджер отдела сбыта «УБТ-Сервиса» Мария Лисина (ЕР) не присутствовала на заседаниях НТГД три раза. По два пропуска у худрука драмтеатра Игоря Булыгина (ЕР) и бывшего GR-директора АО НПК «Уралвагонзавод» Андрея Палатова (ЕР).

Напомним, 28 депутатов были избраны 10 сентября 2017 года. В сентябре пройдут довыборы в городскую думу по одномандатному избирательному округу № 10. Их решили провести после того, как в марте представлявший его Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий. По данным АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал. Довыборы назначили на единый день голосования в России, 13 сентября.