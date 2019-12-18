В 2020 году в Нижнем Тагиле вырастет плата за пользование холодной водой

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила тарифы на холодную воду на 2020 год. Согласно опубликованному на официальном сайте ведомства документу, с 1 января по 30 июня следующего года тариф будет составлять 21,48 рубля за кубометр, с 1 июля по 31 декабря — 22,26 рубля. Таким образом, стоимость пользования холодной водой в 2020 году по сравнению с 2019 годом повысится на 19 и 78 копеек соответственно.

«Вопросы о корректировке тарифов на водоснабжение, водоотведение и подключение к централизованным системам были рассмотрены на заседаниях РЭК 11 и 18 декабря. Итогом этих заседаний и стало 238-е постановление Региональной энергетической комиссии об установлении новых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. Для жителей Нижнего Тагила рост получится совсем небольшим», — отметили в «Водоканале-НТ».

В постановлении РЭК указаны тарифы на услугу для всех ресурсоснабжающих организаций Свердловской области. Для ЕВРАЗ НТМК тариф на воду вырастет в 2020 году на 60 копеек, для НТТС — на 1,17 рубля.