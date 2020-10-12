В 2020 году Тотальный диктант пройдёт в режиме онлайн

В субботу, 17 октября, в России пройдёт ежегодная акция «Тотальный диктант», где каждый участник сможет проверить свою грамотность. Из-за пандемии коронавируса в этом году организаторы мероприятия решили провести его в формате онлайн.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно зарегистрироваться на официальном сайте диктанта totaldict.ru, где будет идти прямая трансляция. Инструкцию по написанию онлайн-диктанта дадут перед стартом. Текст нужно будет напечатать в специальном окне на сайте проекта и отправить его на автоматическую проверку.

Также участники смогут дома написать текст на бланке от руки фирменной ручкой и даже сдать его на проверку или проверить самостоятельно во время разбора на сайте. Для того чтобы работу проверили эксперты, нужно привезти её в офис телекомпании «Телекон» (улица Индустриальная, 74, ост. «Управление комбината») до 20 октября 2020 года включительно.

«Мы понимаем, что для многих “Тотальный диктант” — это не только проверка своей грамотности, но и желание испытать чувство ностальгии, вспомнить школьные годы. Эта атмосфера очень важна для всех нас, но всё-таки мы решили не открывать офлайн-площадки в нашем городе, а поддержать формат #пишемдома», — объясняют организаторы акции в Нижнем Тагиле.

Грамоту отличника в этом году выдавать не будут. Сертификат участника появится автоматически в личном кабинете на сайте. Оценки за диктант #пишемдома не выставляются. А тот, кто будет писать диктант ручками компании — партнёра акции, поучаствует в лотерее с ценными призами. Для этого нужно получить ручку в телекомпании «Телекон» по будням с 15 до 17 часов, обратиться к координатору акции Елене Сухих. А затем перейти на сайт Berlingo.ru и зарегистрировать её в специальной форме.

В 2019 году участие в Тотальном диктанте приняли 81 страна, 1239 городов, 236 284 человека. Акция направлена на популяризацию грамотности и русского языка.