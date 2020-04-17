В 2020 году мэрия Нижнего Тагила дополнительно выставит на торги производственную базу и ещё три объекта

Мэрия Нижнего Тагила внесёт в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год ещё четыре объекта. Это производственная база по улице Ермака, 5, которая состоит из четырёх зданий общей площадью почти 577 кв. м, нежилое здание по улице Алтайской и два помещения в жилом доме № 61 по улице Карла Маркса. Планируется, что депутаты гордумы рассмотрят вопрос о продаже ещё четырёх муниципальных объектов в мае.

В конце прошлого года депутаты Нижнетагильской гордумы приняли прогнозный план приватизации муниципального имущества в 2020 году. Тем самым они одобрили продажу Треуховского дома и ещё 21 объекта (это 5 нежилых зданий и 17 помещений). От их реализации чиновники планируют выручить от 17 до 20 млн рублей. Сколько денег хочет получить тагильская администрация от продажи ещё четырёх объектов, пока не сообщается.