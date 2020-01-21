В 2020 году из-за пенсионной реформы 800 тысяч россиян не выйдут на пенсию

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил в интервью «Российской газете», что из-за повышения пенсионного возраста в 2019 году 355 тысяч человек не вышли на пенсию.

По его словам, в 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек — сюда вошли в том числе те граждане, которые столкнулись с переносом пенсии в 2019 году. По итогам прошлого года было назначено более миллиона пенсий, из них порядка 830 тысяч — пенсии по старости.

«В последующие годы мы ждём увеличения числа "досрочников" — в частности, за счёт многодетных матерей. С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырёх и более детей. А с 2023 года в 57 лет — матери троих детей», — отметил Дроздов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал поправки в законы, связанные с пенсионной реформой, 3 октября 2018 года. Было утверждено постепенное повышение с 2019 года пенсионного возраста — с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Позже Путин заявил, что прекрасно понимал, что за увеличением пенсионного возраста последует критика.

«Такие вещи — они неприятные. Ясно, что никакого восторга не вызовут», — сказал глава государства.

По поводу пенсионной реформы высказывался также премьер Дмитрий Медведев: он признался, что это было самым трудным решением для власти за последнее десятилетие.