В 2020 году денежные выплаты взамен земельных участков получат 300 многодетных семей

В этом году мэрия Нижнего Тагила потратит на выплаты по 200 тысяч рублей взамен предоставления бесплатных земельных участков 300 многодетным семьям 60 млн рублей. Данная информация была озвучена сегодня, 29 января, на заседании гордумы. Деньги предусмотрены в местном бюджете. На 14 января 2020 года в очереди на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство стояли 689 многодетных семей.

Мэрия Нижнего Тагила начала выдавать многодетным семьям деньги вместо бесплатных земельных участков в 2019 году — выплаты были предоставлены 511 семьям. Сначала по 200 тысяч рублей могли получить те жители города, которые зарегистрировались в списке очерёдности на получение земельных участков до 1 апреля 2016 года. Сегодня срок передвинули до 15 августа 2017 года, чтобы сократить очередь ещё на 300 человек.

Напомним, новая мера поддержки в Свердловской области была введена из-за того, что регион не может обеспечить участками всех людей, которые зарегистрированы в списке очерёдности. При этом многие льготники отказываются от бесплатных земель из-за отсутствия на территориях нужной инфраструктуры: там нет ни коммуникационных сетей, ни дорог.