В 2019 году за счёт «депутатских миллионов» привели в порядок более 100 соцучреждений Нижнего Тагила

В прошлом году за счёт так называемых «депутатских миллионов» в Нижнем Тагиле были приведены в порядок свыше 100 объектов социальной инфраструктуры. Об этом было объявлено сегодня, 29 января, на первом заседании Нижнетагильской гордумы в 2020 году. Из 28 млн рублей большую часть средств направили на улучшение состояния и развитие учреждений образования, а также культурных и спортивных объектов.

Мэрия ежегодно закладывает в бюджет города определённую сумму денежных средств для исполнения наказов избирателей, которые обращаются за помощью к депутатам гордумы (каждому избраннику выделяют примерно по миллиону рублей). Деньги обычно нужны для внеочередных ремонтов дорог и тротуаров, замены окон и приведения в нормативное состояние кровли в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Таким образом, «депутатские миллионы» помогают оперативно решать возникающие острые вопросы и тем самым предупреждать возникновение очагов социальной напряжённости в городе.

В 2019 году на 28 млн рублей заменили оконные блоки во многих школах и детских садах, закупили ноутбуки для проектирования и 3D-моделирования для дворцов детского и юношеского творчества, обновили часть здания музея изобразительных искусств, обустроили несколько детских площадок. Также был отремонтирован памятник, посвящённый погибшим работникам Высокогорского механического завода, профинансировано командирование хоккейных команд 2005 и 2006 годов рождения от спортивной школы «Спутник» на матчи первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.