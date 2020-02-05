В 2019 году в мероприятиях центра «Мой бизнес» приняли участие почти 11 тысяч предпринимателей из Нижнего Тагила и всего Горнозаводского округа (ИНФОГРАФИКА)

Специалисты центра «Мой бизнес», который был открыт в Нижнем Тагиле в августе 2019 года, всего за 5 месяцев провели для предпринимателей Горнозаводского округа 65 мероприятий. Уральцы смогли поучаствовать в трёх месячных бизнес-марафонах, двух двухмесячных акселераторах — по соцпроектам и совместно с туркластером «Гора Белая». Для них была организована встреча с представителями ресурсоснабжающих организаций, а также семинары, тренинги и креатив-сессии на самую разную тематику. Всего в бизнес-движухах центра приняли участие 10 916 предпринимателей.

«Несомненно, самым важным мероприятием для нас в 2019 году стало само открытие центра “Мой бизнес”, — отмечает руководитель учреждения Сергей Федореев. — Ремонт красивого здания, в котором мы сейчас находимся, его обустройство стоили мне и моей команде множества бессонных ночей, нервов. Седины добавилось однозначно у меня на висках (смеётся). На открытие центра удалось привлечь представителей и областной, и федеральной власти. Это показало, насколько сегодня важна работа по поддержке малого и среднего бизнеса».

Самыми востребованными видами поддержки в 2019 году ожидаемо стали займы и поручительства. За год предприниматели Горнозаводского округа получили финансовую поддержку на сумму 295 млн рублей.

В прошлом году руководство центра «Мой бизнес» решило не делать работу коворкинг-зоны круглосуточной, так как город оказался не совсем готов к таким формам занятости. В то же время в учреждении провели первую в истории фонда и Нижнего Тагила благотворительную выставку-аукцион картин. Закрытое светское мероприятие собрало в одном зале многих достойных жителей города. Они пожертвовали на лечение и реабилитацию детей, которые находятся на попечении фонда «Живи, малыш», более 240 тысяч рублей. С первого раза мероприятие приобрело международный статус, так как одна из картин с изображёнными на ней берёзами ушла с молотка прямо в Роттердам.

Менее чем за полгода центр «Мой бизнес» стал точкой притяжения предпринимателей не только из всего Горнозаводского округа, но также из других регионов и даже стран. Большой интерес к работе представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства проявил бизнесмен из Голландии Хуберт Ройманс. Он планирует открыть цех-мастерскую для работы людей с ограниченными возможностями здоровья в Нижнем Тагиле, чтобы они могли в дружеской и комфортной для себя среде работать и общаться с другими жителями города, а также чувствовать себя нужными обществу. В 2020 году специалисты центра планируют провести акселератор предпринимательских проектов для тагильчан с ОВЗ. Проект обещает стать одним из наиболее интересных и социально значимых для муниципалитета.

«2020-й станет для нас годом работы над ошибками, — рассказывает Сергей Федореев. — У нас очень большие планы по реализации образовательных программ для предпринимателей. Образовашек будет очень много. Продолжим развивать проект English Club. Он в первую очередь ориентирован на экспортёров, те организации, для которых жизненно необходимо, чтобы их сотрудники могли свободно разговаривать на английском языке. Нижний Тагил должны знать не только в России, но и за рубежом. Сами тоже будем прокачиваться. В конце февраля меня приглашает к себе турецкая торгово-промышленная палата. Им очень интересен Урал. Поеду к ним в гости обсуждать планы по развитию экспорта».

Одной и главных задач для сотрудников Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в 2020 году станет поддержка тех бизнесменов, которые решатся «выйти из тени» и стать самозанятыми. В этом году налог для самозанятых с годовым доходом до 2,4 млн рублей вводится ещё в 19 регионах России, в том числе в Свердловской области. Ранее его действие должно было распространяться только на Москву, Подмосковье, Калужскую область и Татарстан. По закону граждане, которые оказывают платные услуги и не привлекают наёмных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — с компаниями. Специалисты центра «Мой бизнес» готовы рассказать уральцам о тех преимуществах, которые они получат после выхода из подполья, и помочь с оформлением необходимых документов.

«Есть ещё одна сверхзадача. Нам бы очень хотелось помочь администрации нашего города добиться того, чтобы Нижний Тагил в инвест-рейтинге отвоевал свои прежние позиции, а ещё лучше — вошёл в десятку. В последнее время Тагил серьёзно сдал позиции в этом плане, и необходимо ситуацию исправить», — добавил руководитель центра «Мой бизнес».

В тагильском центре «Мой бизнес» уральцы могут узнать о возможностях, которые предлагают региональный и муниципальный фонды поддержки предпринимательства, побеседовать с представителями центров кластерного развития, инноваций социальной сферы и Ural Franchising, а также с бизнес-омбудсменом Еленой Артюх. Она ведёт приёмы по вторникам. Всего сотрудниками учреждения в 2019 году было проведено более 500 консультаций для предпринимателей. В МФЦ, который также работает в центре, в прошлом году оказали 115 услуг.

В здании на 800 «квадратах» разместились коворкинг на 40 рабочих мест, консультационная зона и лекторий до 150 человек. Стать резидентом коворкинга (работает с 9:00 до 00:00) и посетить уникальный центр могут как стартаперы, так и опытные предприниматели из всего Горнозаводского округа. В современном и стильном здании есть всё, что необходимо для долгой и продуктивной работы, в том числе уютные переговорные и кухня. Разобраться с финансами и подсказать, какую систему налогообложения стоит выбрать, здесь всегда готова собственная бухгалтерская команда.