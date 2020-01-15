В 2019 году депутаты Нижнего Тагила чаще прогуливали заседания думы, чем в 2018 году

В 2019 году депутаты Нижнетагильской гордумы совершили 59 прогулов заседаний коллегиального органа. Это на 6 прогулов больше, чем в 2018-м. При этом в 2019 году народные избранники собирались 13 раз, а в 2018 году — 15 раз.

Отчёт о количестве пропусков опубликован на официальном сайте города. Согласно документу, в прошлом году реже всего на заседаниях думы присутствовали начальник коксохимического производства Никита Беркутов, Алексей Пырин, который с сентября 2019 года возглавляет управление по персоналу на Западно-Сибирском металлургическом комбинате ЕВРАЗа в Новокузнецке, и главный энергетик «Уралвагонзавода» Руслан Юсупов. У них по 5 пропусков, которые были совершены по причинам нахождения в командировках, отпусках либо на больничных.

По 4 раза думу пропустили худрук драмтеатра Игорь Булыгин, директор школы № 49 Ирина Бусыгина и замдиректора УК «Созвездие» Кирилл Романов.

По 3 раза на заседания думы не явились руководитель школы № 61 Лариса Гизенко, начальник металлургического производства УВЗ Роман Гореленко, главный энергетик ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин, менеджер отдела сбыта «УБТ-Сервис» Мария Лисина и Андрей Обельчак.

Ни одного заседания думы в 2019 году не пропустили новый спикер НТГД Вадим Раудштейн, директор «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов, уполномоченный профкома ЕВРАЗ НТМК Николай Атаманкин, председатель совета ТОС «Прудок» Игорь Макаров, председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв и зампредседателя НКО «Объединение Союз-НТ» Александр Петров.

Напомним, 28 депутатов НТГД седьмого созыва были избраны 10 сентября 2017 года.