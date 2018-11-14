В 2018 году число ДТП в Нижнем Тагиле выросло почти на 20%

За девять месяцев 2018 года на территории Нижнего Тагила зарегистрировано 189 дорожно-транспортных происшествий, что на 18,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в программе «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Нижний Тагил на 2018–2020 годы», утверждённой администрацией города. По информации ГИБДД, за первые три квартала текущего года количество погибших на дорогах города увеличилось с 22 до 24 человек. Также на 10% (с 242 до 266 человек) выросло количество травмированных в ДТП.

При этом отмечается, что в Нижнем Тагиле наблюдается уменьшение количества аварий с участием детей. За первые три месяца 2018 года в ДТП травмировались 13 несовершеннолетних (в аналогичный период 2017 года — 20), гибели детей не допущено.

Всего на реализацию программы из муниципального бюджета в 2019–2020 годах планируется потратить почти 2 млн рублей. На эти средства будут приобретены автогородки, учебные тренажёры и материалы для муниципальных образовательных организаций. На 222 тысячи рублей закупят световозвращающие элементы для учеников начальной школы.

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Нижний Тагил на 2018–2020 годы» разработана во исполнение перечня поручений президента России по итогам заседания президиума Госсовета РФ от 14 марта 2016 года.