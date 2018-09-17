Узнай цвет своего бизнеса

Банк «НЕЙВА» запускает сервис всесторонней оценки бизнеса. Сервис будет полезен представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, желающим узнать уровень корпоративной репутации. Получив подробный отчёт, руководители смогут узнать о наличии признаков повышенного уровня риска, которые впоследствии могут стать основанием для отказа в открытии расчётного счёта или проведении операций в российских банках, и предпринять действия по снижению вероятности приостановления сотрудничества с банком.

Главное отличие Банка «НЕЙВА» от других банков — в душевном отношении к клиентам! Финансовый мониторинг банка при возникновении вопросов всегда принимает решения индивидуально и с учётом специфики бизнеса клиента.

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