Уютные вечера с лучшим видом из окна и «инстаграмные» блюда от шефа. Как Nebar в Нижнем Тагиле меняет концепцию в разгар пандемии

Пандемия коронавируса, строгий локдаун и сохраняющиеся ограничения ударили по ресторанному бизнесу и России, и Нижнего Тагила. Да, за время карантина большинство заведений смогли подстроиться под новые условия, организовали доставку и самовывоз, открыли летние веранды. Но бар-ресторан Nebar на набережной Тагильского пруда решил пойти ещё дальше и изменить концепцию заведения, сделав его главной гастрономической меккой рабочего города. На этой неделе наши журналисты побывали в самом известном баре города, узнали, как ему удалось выжить в коронакризис, и одними из первых в городе попробовали блюда осеннего меню от нового шеф-повара из Екатеринбурга Михаила Замараева.

Карантин вдохновил

Модный бар федеральной франшизы открылся на набережной Тагильского пруда в июле 2016 года. С тех пор он стал главным тусовочным местом Нижнего Тагила. Здесь проходят самые зажигательные вечеринки и концерты известных музыкантов, таких как Лигалайз, NILETTO, рэпер Сява. Но спустя 4,5 года работы руководителям Nebar стало ясно, что заведение может дать городу намного больше.

Пандемия коронавируса и карантин, затянувшийся для заведений общепита на полгода, заставили руководство пересмотреть концепцию в сторону гастрономии и семейного отдыха. Сегодня немногие гости Nebar знают, что, помимо бара и летней веранды на первом этаже, здесь есть уютный ресторан с террасой на втором этаже с шикарным панорамным видом на Тагильский пруд и детской игровой зоной.

«Тагильский ресторатор постоянно в стрессе, потому что наших людей нужно чем-то постоянно удивлять, предлагать что-то новое. Мы пытаемся донести до гостей, что у нас есть достойная кухня, демократичная и из качественных продуктов. При этом можно взять одну порцию и по завершении ужина уйти домой сытым. У нас можно проводить семейные вечера, банкеты», — говорит директор Nebar Антон Барышников.

В Nebar сегодня работают преданные своему делу люди. Коллектив здесь сложился крепкий и дружный — во время полугодового локдауна руководству удалось сохранить практически весь персонал. И те, кто работал на доставке, и те, кто сидел по домам, получали зарплату.

«Три года мы мечтали о доставке, но всё время нас что-то останавливало. И вот весной этого года, когда стало понятно, что нас ждёт продолжительный карантин, мы буквально за пару дней создали сайт доставки и запустили его. Мы стали первым баром федеральной сети, запустившим доставку. Основатель сети Nebar Павел Чесноков всегда говорит, что Тагил — лучший бар сети, флагман. У нас на высоком уровне и танцы, и гастрономия. Плюс в других городах “Небары” рассчитаны на молодёжь, в Тагиле ходит аудитория постарше», — говорит арт-директор Ренат Иванов.

Когда все заведения в Тагиле были закрыты из-за коронавирусных ограничений, горожане могли заказать в Nebar вкусные блюда из основного меню и сытные обеды по меню бизнес-ланчей. Развозили заказы лично директор и бар-менеджер заведения.

«Без доставки мы бы просто не выжили. Благодаря ей к нам пришли новые гости, мы удержались на плаву — работали в ноль. В самом начале карантина мы обсудили со всеми поставщиками, с учредителями, как будем работать в это непростое время. За время локдауна мы не платили учредительские взносы и взносы по франшизе. Аренда была заморожена, многие поставщики пошли нам навстречу, мы оплачивали только коммуналку. В интернете много шуток о том, что за время карантина многие набрали вес, а я вот 7 килограммов скинул из-за стресса. Это был сложный, но и в чём-то полезный для нас период», — вспоминает Антон Барышников.

Сегодня на фоне разговоров о второй волне коронавируса рестораторы не унывают. По словам Антона Барышникова, сейчас самое время становиться лучше, интереснее, потому что люди стали более избирательными в выборе мест отдыха. Выводить кухню Nebar на новый уровень руководители пригласили молодого и увлечённого своим делом повара из Екатеринбурга Михаила Замараева.

Сезонные продукты и необычные сочетания вкусов

Михаил Замараев пришёл работать в Nebar в начале сентября. Он тагильчанин, но после окончания техникума переехал в Екатеринбург и к своим 23 годам успел поработать в ведущих заведениях столицы Урала — ресторанах «Сойка» и Panorama A. S. P., баре Sekta. По словам Михаила, в своей работе он любит абсолютно всё: поиск интересных вкусовых сочетаний, приготовление новых блюд, эмоции людей, которые эти блюда пробуют.

«Поскольку я вырос в Нижнем Тагиле, я знаю здешнюю публику и то, что она отличается от екатеринбургской. Я понимаю, что нужно внести что-то новое и вместе с тем оставить что-то знакомое. Ещё, в отличие от Екатеринбурга, в Тагиле должна быть необычная подача блюда, чтобы его не стыдно было выставить в Instagram. Так что моя задача — сделать красивую подачу и удивить вкусом. Будет непросто приучить людей к изысканным блюдам, но надеемся, что наши гости их оценят и мы будем развивать эту историю дальше», — говорит шеф-повар бара Михаил Замараев.

Возглавив кухню тагильского Nebar, Михаил Замараев первым делом поменял бизнес-ланчи. Теперь гости могут миксовать различные блюда, а ещё у них появилась возможность в рамках быстрых будничных обедов попробовать интересные угощения из главного меню. Новое меню бизнес-ланчей шеф придумывает каждую неделю.

Также Михаил Замараев изменил позиции детского меню: теперь в нём можно найти более сбалансированные и полезные блюда с интересной подачей, которая заинтересует ребёнка. А с 22 октября в Nebar можно оценить блюда из нового осеннего меню. В нём только сезонные продукты и непривычные для тагильского желудка блюда. Например, салат из запечённой тыквы в меду с сыром страчателла, мятой и острым перцем чили. Или салат с запечённой свёклой с чёрной смородиной и кедровыми орехами. А ещё суп из тыквы с имбирём и облепихой. Ни одно заведение Нижнего Тагила сегодня не может удивить гостей такими гастрономическими сочетаниями.

«Мне хотелось сделать что-то своё, прийти к этим вкусам самому, нигде не подглядывать. Тартар из говядины для осеннего меню я придумал буквально налету. Я понимаю, что редис, маринованный в вине, будет сочетаться с засахаренной облепихой. Редис даст кислинку, а облепиха — сладость. А так как сейчас сезон тыквы, я решил дополнить всё это соусом из тыквы. Облепиха и тыква — это очень хорошее сочетание, эти продукты подчёркивают друг друга. Так появился авторский тартар. Уверен, тагильчане такого ещё не пробовали», — интригует шеф-повар Nebar Михаил Замараев.

На глазах наших журналистов шеф Замараев приготовил ещё одно интересное авторское блюдо — ризотто со страчателлой и тыквой, запечённой на гриле. Простое, но очень вкусное угощение удивит и вкусовые рецепторы, и подписчиков в соцсетях — ведь ризотто украшает свекольная и морковная «земля» и свежий щавель.

Надо признать, Nebar поставил перед собой непростую задачу — продвигать гастрономию уровня столичного города в рабочем Нижнем Тагиле. Среднестатистический тагильчанин, приходя в ресторан, хочет поесть вкусно и сытно. Платить за неизвестный продукт, кота в мешке никто не хочет — а вдруг не понравится? Поэтому самыми популярными позициями в меню любого тагильского ресторана остаются всем известные и скучные карбонара и салат «Цезарь». Именно поэтому ещё одним важным направлением, которое внедряет Nebar, стали гастрономические вечера. На них гостям будут рассказывать про сочетания вкусов, блюд и вин. Такая своеобразная экскурсия в мир новых гастрономических ощущений.

Первый гастрономический ужин «Сезон фермерской тыквы» пройдёт в Nebar 1 ноября в 18:00. Гостей будут угощать тремя изысканными блюдами, десертом и подобранными к ним бар-менеджером заведения Алексеем Жариковым винами. В новом сезоне такие гастрособытия и музыкальные вечера будут проходить два раза в месяц по четвергам и воскресеньям. За афишей мероприятий следите на сайте Nebar.

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