«Уйдём от старого производства». Свердловский министр промышленности и науки оценил проблемы бизнеса в Нижнем Тагиле

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин сегодня, 5 февраля, совершил рабочую поездку в Нижний Тагил. Вместе с мэром Владиславом Пинаевым он обсудил перспективы и проблемы развития бизнеса во втором по величине городе региона, а также ближайшую модернизацию местных предприятий в целях улучшения экологической ситуации и качества жизни в Тагиле.

«В рамках Дня министерства в Нижнем Тагиле был посещён ряд предприятий по направлениям, связанным в большей степени с реализацией нацпроектов по производительности труда, — рассказал АН “Между строк” Сергей Пересторонин. — Решения, которые были приняты [в ходе встречи с Владиславом Пинаевым], касались развития двух предприятий. Это техническое перевооружение, связанное с экологией. Есть предприятия, у которых в течение последних 20 лет технологии практически не претерпевали изменений. Это напрямую связано с экологией, в частности с превышением предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Если всё, что запланировано, получится запроектировать в ближайший год, то мы уйдём от одного старого производства, но рабочие места при этом сохраним».

Также министра интересовали компании, имеющие перспективы развития, но нуждающиеся в некоторой поддержке. На встрече с главой Нижнего Тагила чиновник отметил, что при регистрации своего бизнеса многие предприниматели никому не сообщают, какое именно производство и в каком объёме планируют реализовывать. Они берут кредиты в банках, вкладывают их в своё дело, набирают людей и только потом, когда возникают сложности, идут за помощью к властям. При этом часто оказывается, что проблемы возникают в том числе из-за неправильно подобранной бизнес-модели. Поэтому очень важно регулировать развитие предпринимательства на всех его этапах. По сути, ни муниципальные, ни областные власти не обладают полной и объективной информацией о том, кто и чем занимается, подчеркнул министр. При этом только в Нижнем Тагиле за 2019 год было создано 3314 рабочих мест.

«Нужно производить качественные товары в России, а не покупать их, как это было в предыдущие годы, извне, в основном в Китае. Сегодня мы послушали, что для этого необходимо и как сделать так, чтобы у населения появилось желание заниматься тем, чем мы всю жизнь, по сути до 90-х годов, и занимались. Наращивание объёмов выпуска товаров российского производства напрямую касается повышения качества жизни и безопасности населения», — добавил Сергей Пересторонин.

В Нижнем Тагиле министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин сегодня посетил мебельную компанию «Финист» и познакомился с внедряемыми на ней современными технологиями. Производство развивается с 2005 года и считается образцово-показательным.

Чиновник также побывал на «Уралвагонзаводе», производственной площадке ООО «Техпром-авиакосмические системы» и провёл встречу с Торгово-промышленной палатой, где особое внимание уделил теме качества выпускаемой в городе продукции.