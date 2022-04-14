УВЗ заплатит 1,7 млн рублей семье погибшего электромонтёра

В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» выплатит семье погибшего электромонтёра 1,7 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Несчастный случай, в результате которого погиб 51-летний рабочий, произошёл 18 марта 2021 года в экспериментальном цехе ООО «УКБВ».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, после инцидента в отношении УВЗ была начата проверка. Прокурор внёс представление гендиректору УВЗ об устранении нарушений закона, а в интересах вдовы и ребёнка погибшего рабочего подал иск в Дзержинский районный суд. В ходе заседания стороны заключили мировое соглашение.

На момент публикации семье погибшего уже выплатили 1,7 млн рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/mstrok.