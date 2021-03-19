В экспериментальном цехе «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле электромонтёра убило током

18 марта в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» (УВЗ входит в Ростех) в результате несчастного случая погиб 51-летний электромонтёр. Как рассказал источник АН «Между строк», мужчина выполнял работу на преобразователе подстанции, предварительно не обесточив её. В пресс-службе ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения» (входит в УВЗ) АН «Между строк» пояснили, что погибший работал в экспериментальном цехе.

«В экспериментальном цехе ООО "УКБВ" произошёл несчастный случай с электромонтёром по ремонту и обслуживанию оборудования. На предприятии создана комиссия, проводится расследование, выясняются все обстоятельства и причины трагедии. Семье пострадавшего будет оказана помощь», — прокомментировали АН «Между строк» в пресс-службе предприятия.

Отметим, 12 марта на портале E1.ru вышел материал «Жизнь за “Армату”: почему на Уралвагонзаводе гибнут и калечатся рабочие». Журналисты издания попробовали разобраться в причинах несчастных случаев на главном оборонном предприятии страны.