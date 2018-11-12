УВЗ приостановил выпуск инновационных вагонов

Входящий в госкорпорацию «Ростех» «Уралвагонзавод» (УВЗ) с сентября приостановил выпуск инновационных вагонов, пишут «Ведомости».

По информации источника издания, предприятию проблематично одновременно производить инновационные и обычные вагоны, поэтому работу над ними чередуют.

Источник Ura.ru, знакомый с ситуацией на УВЗ, подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что спрос есть на оба вида продукции.

«Такой конвейер. Сложно запустить пять инновационных вагонов в конвейере из 100 полувагонов», — отметил он.

Предполагается, что в мае 2019 года выпуск инновационных вагонов возобновится, после чего приостановят выпуск обычных вагонов.

Собеседник также добавил, что рынок железнодорожной продукции очень волатильный.