УВЗ представит танк, напечатанный на 3D-принтере

Корпорация «Уралвагонзавод» представит на военно-техническом форуме «Армия-2019» танк, напечатанный на 3D-принтере, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что танк Т-90МС был создан по оригинальным чертежам от разработчика АО «УКБТМ». Напечатанный танк будет представлен на стенде УВЗ, другие подробности о нём пока неизвестны. На стенде также будут рассказывать про технику «Уралтрансмаша», завода № 9, Рубцовского филиала УВЗ, МК «Витязь», ЦНИИ «Буревестник» и «Омсктрансмаша». Кроме того, компания представит Т-72Б3, БМП-1АМ, двухзвенный гусеничный транспортёр ДТ-10ПМ и другую технику в динамическом показе.

Некоторые новые образцы вооружения УВЗ не покажет массовому зрителю, так как их перечень засекречен. Они будут продемонстрированы военным специалистам на закрытых показах.