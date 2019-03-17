УВЗ начнёт поставлять бульдозеры и железнодорожные составы в Сирию

«Уралвагонзавод» начал продвижение своей дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию, заявил в интервью РБК гендиректор УВЗ Александр Потапов.

«Долго подготовительные работы ведутся, но в конечном итоге, если мы получим хороший заказ, это будет и для Сирии хорошо, и для нас здорово», — отметил гендиректор УВЗ.

По словам Потапова, сирийцы готовы подписать контракт «хоть завтра», однако «так вопрос не стоит».

«Главный вопрос в деньгах. Всё исходит из возможностей финансирования, если у тебя средств хватает на 30 бульдозеров — это одна ситуация, если на сто — другая. И цена у каждого бульдозера будет меняться в зависимости от массовости партии», — пояснил гендиректор УВЗ.

По его словам, дорожно-строительная техника — серьёзный сегмент для УВЗ.

«Нас достаточно серьёзно забили дешёвые производители из Юго-Восточной Азии, поэтому, я считаю, необходимы меры государственного регулирования», — говорит Потапов.

По его мнению, эти меры должны ограничивать поступление иностранной продукции в случае, если есть российские аналоги. Это вписывается и в рамки программы диверсификации, и в рамки программы импортозамещения, отметил Потапов.

«Когда какой-то большой руководитель стоит перед камерами и говорит: "Мы открываем то-то и то-то", — а у него за спиной стоят "Катерпиллеры", а не бульдозеры Челябинского тракторного завода, есть возможность набрать и спросить: "Почему не ЧТЗ?" Получаем ответы, что качество не то или цена. Значит, что мы должны? Повысить качество, снизить цену и расширить линейку. Чем мы и занимаемся. И конечно, развитие рынков», — привёл пример Потапов.

В июле 2017 года УВЗ на выставке «Иннопром» впервые показал свой бронированный бульдозер Б10. Разработкой и производством бульдозера занимается Челябинский тракторный завод. Машина, как отмечал тогда Потапов, не подвержена тем воздействиям стрелкового оружия, которые наносят ущерб трактористу, который сидит за рычагами. Эксплуатационная мощность трактора составляет 190 лошадиных сил. Представлены три модификации: Б10М, Б10М2 и Б10МБ. Эти бульдозеры разработаны на базе тракторов Т10М. Масса трактора составляет до 24,5 т.

Ранее сообщалось, что после 2020 года российский оборонно-промышленный комплекс, в котором заняты 2 млн человек, ждёт резкое сокращение гособоронзаказа — основного источника финансирования. До 2025 года отрасли предстоит наладить выпуск гражданской продукции в объёме 30% (до 2030 года — 50%) от всего производства ОПК. От диверсификации оборонки будет зависеть развитие всей российской экономики, заявил Владимир Путин в ноябре во время итоговых совещаний с руководством Минобороны и ОПК в Сочи.