«УВЗ-Логистик» намерена купить компания менеджера Артёма Чайки

Федеральная антимонопольная служба России разрешила компании «Инвест-Логистика» купить 100% уставного капитала «УВЗ-Логистик», пишет «Коммерсантъ».

Согласно базе данных «СПАРК», «Инвест-Логистикой» через ЗАО «СЕТ-ХОЛДИНГ» владеет Александр Самусев — гендиректор ООО «УК ПНК», которая, в свою очередь, принадлежит сыну генпрокурора РФ Артёму Чайке. В июне 2017 года Самусев стал генеральным директором «УВЗ-Логистик».

Как отмечает издание, в УВЗ и «Ростехе», которому принадлежит предприятие, заявили, что сделка одобрена советом директоров «Уралвагонзавода» и «предусматривает полное погашение обязательств и снятие поручительств».

О планах «Уралвагонзавода» продать «УВЗ-Логистик» известно уже несколько лет, в 2016 году бывший заместитель гендиректора УВЗ Алексей Жарич говорил, что за право купить актив борются шесть компаний. В 2017 году ФАС отказала компании «Тринфико пропети менеджмент» в приобретении 100% компании «УВЗ-логистик» в интересах НПФ «Благосостояние», учреждённого РЖД. В ФАС тогда выразили опасение, что при совершении сделки у РЖД появится возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия предоставления железнодорожного подвижного состава. Купить «УВЗ-логистик» «Тринфико» собиралась за 1 млн рублей.

В декабре 2017 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что на «УВЗ-Логистик» приходится долг в 28 млрд рублей, а также около 90 млрд рублей поручительств и после продажи этой компании у «Уралвагонзавода» существенно снизится кредитная нагрузка.

«УВЗ-логистик» на сегодня принадлежит 27 500 вагонов (5,7% российского рынка), дочерней РЖД Федеральной грузовой компании (ФГК) — 72 800 (15%).