Уволенный из МВД бывший замначальника РЭО ГИБДД Нижнего Тагила попытался восстановиться на службе через суд

Ленинский суд Нижнего Тагила отказал бывшему замначальника РЭО ГИБДД Нижнего Тагила Антону Ветошкину в восстановлении на службе. Об этом говорится на официальном сайте суда. Экс-силовик пытался признать своё увольнение незаконным и взыскать с МВД средний заработок с момента увольнения. Отметим, что иск Ветошкина поступил в суд 23 июля, а СМИ стало известно об увольнении Ветошкина и его непосредственного начальника Игоря Торощина 26 июля.

Напомним, 22 мая в здании РЭО ГИБДД Нижнего Тагила на улице Огнеупорной прошли оперативные мероприятия с участием ФСБ. По данным СМИ, спецслужбы заинтересовались сотрудниками «РусАвтошколы». По информации Ura.ru, в деле о коррупции руководства РЭО ГИБДД Нижнего Тагила фигурирует 70 эпизодов. По словам собеседника редакции, руководителю отдела Андрею Торощину могут вменять взятки на общую сумму до 7 миллионов рублей.

Портал Е1 со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщил, что курсанты автошкол, многие из которых не очень хорошо говорят по-русски, получали права, проходя экзамен фиктивно.