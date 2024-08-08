СМИ раскрыли детали коррупционной схемы руководства РЭО ГИБДД Нижнего Тагила

Портал Е1 со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах выяснил, каким образом руководство РЭО ГИБДД Нижнего Тагила помогало за вознаграждение без проблем сдавать на права всем желающим.

По словам собеседника редакции, курсанты автошкол, многие из которых не очень хорошо говорят по-русски, получали права, проходя экзамен фиктивно.

«В один из компьютеров вставляли флешку с программой, имитирующей появление вопросов теоретического экзамена, и курсант делал вид, что отвечает. В то же время компьютер с настоящей программой стоял в другом кабинете и за курсанта выбирали правильные ответы», — утверждает источник.

Напомним, в конце июля стало известно, что в Нижнем Тагиле уволили начальника РЭО ГИБДД Андрея Торощина, подозреваемого во взятке, и его заместителя Антона Ветошкина, проходящего свидетелем. По информации АН «Между строк», исполняющим обязанности начальника РЭО ГИБДД Нижнего Тагила назначен майор Александр Кутузов.

22 мая в здании РЭО ГИБДД Нижнего Тагила на улице Огнеупорной прошли оперативные мероприятия с участием ФСБ. По данным СМИ, спецслужбы заинтересовались сотрудниками «РусАвтошколы». По информации Ura.ru, в деле о коррупции руководства РЭО ГИБДД Нижнего Тагила фигурирует 70 эпизодов. По словам собеседника редакции, руководителю отдела Андрею Торощину могут вменять взятки на общую сумму до 7 миллионов рублей.