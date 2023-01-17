Увеличили стоимость и отменили заказ. Обманутый тагильчанин  через Роспотребнадзор добился от интернет-магазина доставки холодильника по старой цене

В ноябре 2022 года тагильчанин оформил заказ холодильника на сайте крупного маркетплейса и сразу же оплатил товар. Мужчине была назначена дата доставки, но в этот день холодильник не привезли. После обращения в службу поддержки интернет-магазина заказчику сообщили о переносе даты доставки. В дальнейшем информация о доставке корректировалась ещё не раз.

В очередной назначенный день доставки интернет-магазин в одностороннем порядке отменил заказ и вернул мужчине деньги на карту. Обнаружив это, тагильчанин решил проверить наличие холодильника на сайте. Товар был в наличии, однако его стоимость существенно увеличилась.

Тагильчанин обратился в консультационный пункт по вопросам защиты прав потребителей Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Специалисты Роспотребнадзора смогли доказать нарушение со стороны маркетплейса.

«В связи с тем, что требование о расторжении договора и возврате денежных средств потребителем не предъявлялось, маркетплейс произвёл расторжение договора купли-продажи в одностороннем порядке, что не предусмотрено в данном случае законом. Таким образом, в связи с тем, что одностороннее расторжение договора неправомерно, заключённый договор купли-продажи между потребителем и маркетплейсом продолжает своё действие», — говорят в Нижнетагильском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

Сейчас тагильчанин уже получил свой товар, а также неустойку, которая была назначена за нарушение срока доставки холодильника.