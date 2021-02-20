Устроившего массовое ДТП под Нижним Тагилом водителя автобуса отправили в колонию-поселение

Пригородный районный суд отправил 50-летнего Олега Чернышева на 3 года в колонию-поселение после массового ДТП на выезде из села Николо-Павловского. Также мужчине на 2 года запретили управлять транспортным средством. Об этом АН «Между строк» рассказал помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд.

Авария произошла утром 24 сентября 2019 года. Чернышев, работая водителем Нижнетагильского металлургического комбината, на служебном автобусе НефАЗ вёз сотрудников предприятия из посёлка Ленёвка на работу. На выезде из Николо-Павловского он потерял управление и врезался в грузовую «Газель», которая стояла на светофоре.

От удара «Газель» опрокинулась на автомобиль Opel. Иномарку отбросило на стоящий впереди Nissan. По встречной полосе ехал такой же НефАЗ, который свернул в кювет, чтобы избежать столкновения, при этом он успел врезаться в ВАЗ-2109 и Chery.

«У автобуса имелись неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Были неисправности тормозной системы. Также была утечка воздуха модулятора АБС и не работала лампа на приборной панели АБС. Это снижало эффективность торможения, но не являлось единственной причиной ДТП. В первую очередь причиной является несоблюдение скоростного режима и неверные решения в ходе аварии», — рассказал Иван Перегуд.

В результате ДТП на месте скончался 36-летний пассажир «Газели», ещё одного пассажира госпитализировали с переломом шейно-грудного отдела позвоночника. Двое человек получили незначительные травмы.

Суд также взыскал в пользу потерпевших 2,4 млн рублей компенсации морального и физического вреда.