«Успех спортсмена зависит от условий для тренировок». На юбилее школы гребного слалома обсудили перспективы развития водного спорта в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прошли соревнования, приуроченные к 40-летию тагильской школы гребного сламома станции юных туристов «Полюс». В подарок спортсмены получили новый микроавтобус от Федерации гребного слалома и обещание мэра Владислава Пинаева заняться продвижением проекта строительства крытого бассейна для круглогодичных занятий водными видами спорта.

Соревнования — чемпионат города и первенство Свердловской области среди юниоров и юниорок до 24 лет — стартовали в пятницу. А накануне прошли финалы и праздник, посвящённый юбилею школы. Гости могли не только посмотреть зрелищную гонку, но и попробовать себя в качестве каякеров. Любой желающий мог встать на SUP — напоминающую доску для сёрфинга надувную доску для гребли стоя.

Тагильская школа гребного слалома известна во всей России. Ежегодно в состав сборной входят тагильчане. За 40 лет школа вырастила немало чемпионов, самые знаменитые — бронзовые призёры Олимпийских игр в Пекине Дмитрий Ларионов и Михаил Кузнецов.



Дмитрий Ларионов



По словам Дмитрия Ларионова, который сейчас сам тренирует тагильских ребят, от условий школы зависит 99 процентов успеха:

«99 процентов успеха у спортсменов зависит от условий, в которых они тренируются. Мы с Михаилом очень много за границей тренировались, жили всегда на сборах, только из-за этого такие результаты. Поэтому нашей школе желаю процветания и развития. Чтобы появились гребной канал, спортивный зал».

Мэр Владислав Пинаев рассказал журналистам, что юбилей школы может стать поводом для поднятия вопроса о строительстве в Нижнем Тагиле крытого канала для слаломистов и байдарочников.

«Главная задача сейчас — довести до конца проект, о котором много говорилось. Это строительство закрытого бассейна. Мы определились с земельным участком на берегу Тагильского пруда. Нужно заняться этим вопросом, потому что наша школа гребного слалома лучшая в Свердловской области, и в России она занимает лидирующие позиции. Нижний Тагил достоин того, чтобы у нас появился крытый стадион с каскадами, бассейном, который позволит круглогодично заниматься водными видами спорта», — заявил глава города.

Основатель школы гребного слалома в Нижнем Тагиле Владимир Кайгородов 40 лет назад и мечтать не мог о крытом канале. Секция начиналась с маленькой комнаты, рядом с которой были гаражи.

«Я по образованию электросварщик, и бассейн, в котором ребята сейчас тренируются, собственноручно делал. Вообще, на Урале надо бы лыжами, биатлоном заниматься, это я сдуру придумал создать в Нижнем Тагиле такую секцию. Всё, о чём задумывал вначале, сбылось. Сейчас школой руководит моя дочь (заслуженный тренер России Ольга Гвоздева. — Прим. ред.), у неё совершенно другой подход, она настоящий спортсмен и хороший тренер, — говорит Владимир Кайгородов. — Перефразируя великого американского тренера по плаванью, скажу, что олимпийского чемпиона воспитать — раз плюнуть, его найти сложно».

Сегодня тагильчане Дмитрий Храмцов, Александр Харламцев и Дмитрий Лабасов отправились на первенство Европы в Словакию и Польшу. Каждый из них мечтает не только о золоте Олимпиады, но и о процветании родной школы.



Дмитрий Лабасов

