Школа гребного слалома Нижнего Тагила отметит 40-летний юбилей спортивными соревнованиями в «Народном»

Школе гребного слалома городской станции юных туристов «Полюс» в марте этого года исполнилось 40 лет. Юбилей воспитанники и тренеры школы отпразднуют в июне чемпионатом города по гребному слалому и первенством региона среди юниоров.

21 июня на реке Тагил в парке «Народный» пройдёт этап квалификации, а 22 июня в 12:00 — финал чемпионата города, приуроченного к юбилею школы, и первенства Свердловской области среди юниоров и юниорок до 24 лет. В соревнованиях примут участие около ста спортсменов из Нижнего Тагила и Свердловской области, сообщает пресс-служба мэрии.

Помимо спортивного события, 22 июня пройдёт большая праздничная программа, на которую приедут президент региональной общественной организации «Свердловская областная федерация гребного слалома» Александр Попков и основатель тагильской школы гребного слалома Владимир Кайгородов, знаменитые воспитанники школы, бронзовые призёры Олимпийских игр в Пекине Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов.

Сегодня в школе гребного слалома занимаются сотни юных спортсменов. Более 140 детей тренируются для души в клубе «Полюс», ещё 46 человек, мечтающих стать олимпийскими чемпионами, занимаются в школе олимпийского резерва «Уралец».

«Взлёты и падения, которые переживала школа за 40 лет, тяжело оценить, ведь даже в самом плохом времени есть свои плюсы. К тому же спорт — это такая, будем говорит, субстанция, в которой человек не может постоянно быть на высоте. Очень многое в спорте зависит от обстановки в стране, регионе, самих тренеров и спортсменов. Сегодня гребной слалом в Свердловской области на очень высоком уровне. А мы к 40-летию школы подошли в хорошем состоянии. Я думаю, её основатель Владимир Кайгородов нами бы гордился», — рассказала АН «Между строк» тренер школы, старший тренер команды гребного слалома Свердловской области Ольга Гвоздева.

Водный туризм в Нижнем Тагиле стал популярен в начале 60-х годов. С 1979 года в клубе «Полюс» под руководством Владимира Кайгородова стали заниматься 50 детей. В 2001 году школу гребного слалома возглавила его дочь Ольга Гвоздева, которая воспитала олимпийских чемпионов Дмитрия Ларионова и Михаила Кузнецова. В 2008 году на Олимпиаде в Пекине тагильчане завоевали первую и единственную в истории гребного слалома России бронзовую медаль в каноэ-двойке.

Сегодня воспитанники Ольги Гвоздевой ежегодно занимают призовые места на соревнованиях разного уровня. В начале июня тагильчанин Дмитрий Храмцов в составе сборной России завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.