Ушёл за продуктами и не вернулся. В Нижнем Тагиле пропал 45-летний мужчина

В Нижнем Тагиле родственники и сотрудники полиции разыскивают 45-летнего Андрея Шнитко. Как рассказала АН «Между строк» племянница мужчины, днём 11 ноября он вышел из дома в районе Красного Камня за продуктами, но домой так и не вернулся.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» информацию о пропаже Андрея Шнитко подтвердили, добавив, что сейчас сотрудники полиции отсматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих магазинах.

«Ранее из дома уходил, но всегда возвращался, склонен к злоупотреблению спиртным», — добавили в ведомстве.

В день пропажи он был одет в светлую куртку, чёрные джинсы и синюю спортивную шапку. Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам 8-963-033-02-88 или 112.