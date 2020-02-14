«Ушёл сам после конфликта»: главврач больницы в Каменске-Уральском рассказал о внутренней проверке из-за ползущего по снегу пациента

Александр Уфимцев, который ползком добирался до такси перед крыльцом городской больницы Каменска-Уральского, сам вышел на улицу после конфликта с врачами, заявил компании «Рим» главный врач горбольницы Манарбек Чарипов.

По его словам, Уфимцев поступил 12 февраля в 02:00 в приёмное отделение первого корпуса больницы — у него подозревали перелом позвоночника, но в итоге мужчине диагностировали остеохондроз с грыжей. Так как пациент был в алкогольном опьянении, его отправили в другой корпус на консультацию с врачом-неврологом. Оттуда мужчина, по словам Егорова, самостоятельно ушел в 03:17.

При этом Чарипов говорит, что «в процессе осмотра произошёл конфликт медработника с пациентом. В результате скандала… пациент вёл себя агрессивно, оскорблял медицинских работников, поэтому в последующем самостоятельно покинул приёмный покой». Тем не менее Чарипов назвал произошедшее «вопиющим случаем» и сообщил о проведении служебного расследования.

Накануне телеграм-канал Life Shot опубликовал видео, на котором видно, как к подъехавшему автомобилю по снегу ползёт мужчина. По данным источника канала в экстренных службах, этого человека сотрудники скорой помощи привезли сначала в одну больницу, затем в другую, а потом «выбросили из машины на землю и уехали». Этот же источник рассказал, что больной не мог встать из-за защемления нервных окончаний. Пока версия о том, что мужчину «выбросили из машины», не подтверждается. По факту появления видео проверку организовали в следственном отделе по Каменску-Уральскому и в городской прокуратуре.