СКР проверит больницу Каменска-Уральского, после публикации видео на котором один из пациентов ползёт по снегу в такси

Следственный комитет по Свердловской области начал доследственную проверку больницы Каменска-Уральского после появления в сети видео, на котором, по данным опубликовавшего запись телеграм-канал Life Shot, выброшенный из машины скорой помощи мужчина с защемлением нервных окончаний ползёт по снегу к такси. При этом в медучреждении утверждают, что нетрезвый пациент сам сбежал из больницы.

«В ходе проверки будет выясняться, насколько своевременно, полно и качественно мужчине была оказана медицинская помощь. Следствием СКР принимаются меры к опросу сотрудников скорой помощи, приёмного покоя больницы и возможных очевидцев происшествия. Также будут приняты меры по изучению соответствующей медицинской документации по доставлению пациента в больницу и возможному оказанию ему медпомощи», — сообщили Znak.com в ведомстве.

Видеозапись ползущего по снегу мужчины начала распространяться по сети 13 февраля.

«Мужчину выбросили из кареты скорой помощи прямо перед приёмным покоем больницы в Каменске-Уральском. У больного было защемление нервных окончаний, он не мог пошевелить ногами и просто полз по снегу. Об этом нам сообщил источник в экстренных службах, — пишет телеграм-канал Life Shot, — Пациента забрали на скорой, привезли сначала в одну больницу, затем в другую, а потом выбросили из машины на землю и уехали. Мужчина смог только набрать родных и попросить их вызвать такси. Водитель помог ему забраться в салон и отвёз домой».

По данным местного портала ku66.ru, в ночь на 12 февраля в горбольницу №3 привезли мужчину с полинейропатией, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Пациент лет сорока лежал на каталке, потом по неизвестной причине сполз с неё, выполз через дверь и пополз в неизвестном направлении», — пишет издание.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области ura.ru рассказали, что пациент был агрессивен и выражался нецензурной бранью в адрес медперсонала. В ведомстве добавили, что мужчина «от дальнейшего осмотра и госпитализации отказался и убежал из приёмного отделения», в медучреждении есть записи, подтверждающие эту версию.