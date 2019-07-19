«Ушёл с другом к реке и не вернулся». В Нижнем Тагиле пропал 36-летний мужчина

В Нижнем Тагиле пропал 36-летний Сергей Палицын. В среду, 17 июля, он ушёл из дома с другом и не вернулся. Его телефон позднее нашли на берегу реки Тагил.

Как рассказала АН «Между строк» жена пропавшего Яна, в среду утром Сергей ушёл из дома, чтобы помочь другу. Около двух часов дня мужчина ответил на звонок супруги и сказал, что скоро вернётся домой, после этого связь с ним прервалась. Уже вечером Яна нашла его телефон на берегу реки Тагил. Как выяснилось позже, там он выпивал с другом.

На следующий день женщина обратилась в полицию. Друг, с которым отдыхал Палицын, рассказал правоохранителям, что Сергей пропал из вида, когда они уходили с реки в сторону улицы Космонавтов. В полиции уточнили, что официально пропавший нигде не работает и злоупотребляет алкоголем, но, как рассказала жена, домой мужчина всегда возвращается, даже если много выпьет.

Местность уже проверили волонтёры спасательного отряда «Скорпион», но следов Сергея так и не нашли. Поиски продолжаются.

Сергей Палицын был одет в тёмно-синие штаны, серую футболку, чёрные сандалии. На руке чёрные часы. Особая примета — татуировки на руках. Информацию о возможном местонахождении мужчины необходимо сообщить в полицию по номеру 02 либо супруге по телефону: 8-929-221-93-72.