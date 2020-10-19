Ушёл из жизни знаменитый тренер и помощник Карполя в сборной СССР по волейболу Михаил Омельченко

В понедельник 19 октября на 73-м году жизни скончался заслуженный волейбольный тренер РСФСР и СССР Михаил Омельченко. Об этом сообщили в официальной группе «Волейбольный клуб “Уралочка”» во ВКонтакте.

Омельченко работал в женских командах «Буревестник» (Ленинград), столичных «Метрострое» и «Динамо», в «Факеле» из Нового Уренгоя. Также был помощником Николая Карполя в женской сборной СССР на Олимпийских играх. Был награждён медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», почётными знаками «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» и «За заслуги в развитии волейбола в России» и «За вклад в победу на олимпийских играх».